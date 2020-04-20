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Первые масштабные игры для PlayStation 5 и Xbox Series X покажут раньше, чем ожидалось

20 апреля 2020, 14:11

Об этом рассказал известный инсайдер.

Кадр из Uncharted 4: A Thief’s End
Кадр из Uncharted 4: A Thief’s End / Naughty Dog

Из-за полной отмены игровой выставки E3 2020 многие игроки задумались, как же компании будут показывать новые видеоигры для PlayStation 5 и Xbox Series X, а также сами консоли следующего поколения. Но известный игровой аналитик уверен, что без E3 2020 анонсы состоятся намного раньше.

На выставке E3 обычно презентовали все крупные видеоигровые новинки и технические устройства. В 2020 году к выставке был повышенный интерес, ведь именно на ней бы показали игры для консолей следующего поколения. Но из-за коронавируса выставку в Лос-Анджелесе отменили, а онлайн-замены не будет. Так что теперь компании и игровые студии будут решать все самостоятельно.

Читайте такжеБилла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавирусаИзвестный аналитик и инсайдер Даниэль Ахмад заявил в Твиттере, что теперь новости об играх и консолях мы узнаем= в другое время. Если раньше все анонсы состоялись бы в ходе недели E3, то теперь их раздвинут во времени. Это значит, что какие-то новинки мы увидим существенно раньше, другие – намного позже. Это же касается и PS5 с новым Xbox.

Впрочем, вирус Covid-19 все-таки может внести свои коррективы в планы игровых студий. Так что наверняка утверждать ничего нельзя.

Твиты Даниэля Ахмада
Твиты Даниэля Ахмада

Эта информация сходится с нынешней политикой Sony. Компания уже без лишнего шума представила новый инновационный геймпад DualSense для PlayStation 5. То есть Сони сама себе создает инфоповоды, никакие выставки ей не нужны.

Издание Bloomberg опубликовало отчет о планах Sony на PlayStation 5. Консоль следующего поколения выпустят в ограниченном количестве, потому первое время ставка будет делаться на сервисы вроде PS Plus.

PlayStation 5 Xbox Series X игры консольные игры E3 2020 консоль
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