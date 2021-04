Режиссер Джона Уика снимет фильм по мотивам популярного эксклюзива PS4

Режиссер Джона Уика снимет киноадаптацию Ghost of Tsushima / Sony

Компании Sony Pictures и PlayStation Productions объявили о начале работы над экранизацией самурайского экшена Ghost of Tsushima. Возглавлять съёмки будет Чад Стахелски, постоянный режиссёр франшизы "Джон Уик".

Одновременно с анонсом фильма Sony объявила, что продажи игры уже превысили 6,5 миллиона копий – по состоянию на сегодня это самый продаваемый IP-дебют за весь жизненный цикл консолей Playstation 4.

Что же касается экранизации, то она станет прямой адаптацией оригинала. Главным героем вновь станет японский самурай Дзин Сакай, а события будут разворачиваться вокруг монгольской атаки на Японию. Другие детали пока не раскрываются, однако очевидно, фильм мы вряд ли увидим в ближайшие пару лет, так как сейчас Стахелски готовится к съемкам четвертой и пятой частей "Джона Уика".

Меж тем есть вероятность, что Ghost of Tsushima 2 уже находится в разработке. На это намекает вакансия на сайте разработчиков, ведь студия Sucker Punch Productions ищут сценариста для написания историй о феодальной Японии. Кроме того, от кандидата требуется опыт работы с AAA-играми в открытом мире. Всё это идеально соответствует Ghost of Tsushima – AAA-игре в открытом мире в сеттинге феодальной Японии с множеством диалогов.

Ghost of Tsushima (Призрак Цусимы) – один из главных хитов Sony и, по мнению многих игроков, лучшая игра прошлого года. Релиз игры состоялся 17-го июля 2020 эксклюзивно для консоли PlayStation 4. В Украине стандартное издание стоит 1999 грн, делюкс-издание – 2199 грн.

Ghost of Tsushima трейлер

Параллельно в производстве находится экранизация другого популярного эксклюзива консолей PlayStation – The Last of Us. Эта драма о дружбе седеющего контрабандиста Джоэла и девушки-подростка Элли.

Месяц назад стало известно, что режиссёром пилотной серии стал российский режиссёр Кантемир Балагов, который известен по фильмам "Теснота" и "Дылда". Сценаристом сериала выступает Крэйг Мэйзин, известный по сериалу "Чернобыль".