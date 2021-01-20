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Сериал The Last of Us будет снимать российская оператор

20 января 2021, 11:43

Крейг Мазин после громкого назначения Кантемира Балагова анонсировал еще одного русского в съемочной команде.

The Last of Us
The Last of Us / кадр из трейлера

Шоуранер сериала The Last of Us Крейг Мазин постепенно раскрывает планы на создание сериала по знаменитой игре The Last of Us.

Как проговорился Крейг Мазин на подкасте Scriptnotes, почти точно сериал будет снимать кинооператор Ксения Середа.

26-летняя Ксения Середа работала с Кантемиром Балаговым над фильмом Дылда, и ее решили взять для экранизации знаменитого проекта.

По словам Крейга Мазина, Ксения Середа присоединиться к съемочной группе с вероятностью 99%.

Ксения Середа начала работать оператором еще во время учебы, и до 2020 успешно получила значительную фильмографию. После Дылды она также успела поработать над российской версией фильма Чернобыль и Хэппи-энд.

Напомним, HBO выбрала Кантемира Балагова режиссером пилота The Last of Us. Он также снимет несколько серий помимо первой. Балагов признался, что его секрет сотрудничества с HBO в том, что он самый большой фанат игры.

Ранее Крейг Мазин назвал себя самым главным фанатом игры The Last of Us, и после этого получил контракт на съемки сериала.

сериалы HBO новости шоу бизнеса The Last of Us
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