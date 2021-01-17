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Стало известно, как Кантемир Балагов получил работу на НВО

17 января 2021, 18:29

Коллега Кантемира Балагова объяснил, как тому достался пост режиссера пилотного эпизода сериала по The Last of Us от HBO.

The Last of Us
The Last of Us / кадр из игры

Российский продюсер Александр Роднянский, работавший с Федором Бондарчуком и Алексеем Звягинцевым и продюсировавший Дылду Кантемира Балагова, объяснил, как тот попал в американский сериал.

Александр Роднянский в интервью Медузе рассказал, что Кантемир Балагов планомерно "доставал" его расспросами о том, можно ли купить права на экранизацию, а в интервью не скрывал, что это его любимая игра, и он бы снял по ней экранизацию.

"В общем, мы пришли к выводу, что от таких вещей нельзя отказываться. Иначе он никогда себе это не простит. Это надо попробовать.

Дальше начались разговоры. И здесь уже помогло то обстоятельство, что он над этой историей думал, так или иначе к ней возвращался. Читайте такжеThe Last of Us HBO - Крейг Мейзин снимает адаптацию сериалаУ него было свое представление о ней. И оно настолько произвело впечатление на Крейга Мейзина, что он решил не просто предложить ему позицию одного из режиссеров сериала, а ключевого — того, кто делает пилотные серии и определяет интонацию всего шоу", - говорит продюсер.

Кроме того, он выдал секретную информацию - что Кантемир будет снимать не один пилот, а несколько серий во всем сезоне.

В конце он рассказал, что даже актерский состав должны будут утверждать с новоиспеченным режиссером сериала.

Напомним, 29-летний Балагов — большой фанат игры, о чем он рассказал у себя в инстаграме, когда признался в назначении: "Никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные".

Как известно, Кантемир Балагов снял фильм Дылда про Вторую мировую войну, которую Россия отправляла на Оскар в номинации "фильмы на иностранном языке".

Как ранее сообщал Главред, в сериале The Last of Us сохранят героиню-представительницу ЛГБТ, как в оригинале.

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