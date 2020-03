The Last of Us сериал - главный герой будет нетрадиционной ориентации

The Last of Us сериал - для Элли нашли пару / screenshot

Главная героиня игры и сериала The Last of Us Элли - останется представительницей ЛГБТ, и ей могут найти пару в новом сериале для НВО, который снимает Крейг Мейзин.

Крейг Мейзин подтвердил фанатам игры The Last of Us, что единственная обладательница иммунитета от грибов Элли в сериале будет лесбиянкой, и это подтвердил ряд зарубежных изнаний, в том числе The Hollywood Reporter.

Сценарист адаптации The Last of Us для HBO Крэйг Мейзин пообещал фанатам серии, что Элли останется лесбиянкой, пишут издания.

Правда, пока что совершенно ничего неизвестно о сюжете сериала. Однако, в околосериалных кругах пошли слухи, что Крейг непрочь создать любовную линию Элли с Диной.

Когда состоится премьера шоу, не сообщается. Сценарий все еще в разработке.

Почитать, что такое Last of Us, можете в нашел эксклюзивном материале.