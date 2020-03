Что такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?

Арт игры The Last of Us / Naughty Dog

5 марта для всех фанатов игр и сериалов прозвучала радостная новость - The Last of Us превратят в сериал. Займется им лично Нил Дракманн, сценарист оригинальной игры, поможет ему Крэйг Мазин, написавший безумно успешный мини-сериал "Чернобыль", а выйдет все на HBO. Все составляющие успеха уже есть, так что за шоу теперь стоит следить особо пристально. Но если вы вдруг не знаете, что же такое The Last of Us, то сейчас мы вам расскажем об этом безусловном шедевре.

Что такое The Last of Us?

The Last of Us - игра студии Naughty Dog, известная своими эксклюзивами для консолей PlayStation. Сейчас ее знают прежде всего по приключенческой серии Uncharted, в которой вор Нейтан Дрейк объездил почти весь мир в поисках древних сокровищ. Но также Naughty Dog подарила нам серии Crash Bandicoot и Jak & Daxter. Однако именно выход The Last of Us (если в русской локализации - Одни из нас) можно считать поворотной точкой в истории студии.

Сюжет игры разворачивается в мире, который пережил ужасную пандемию, вызванную мутировавшим грибом кордицепсом. В реальности он паразитирует на муравьях, превращая их в своеобразных зомби. В The Last of Us его влиянию подвержены и люди, потому цивилизация оказалась практически разрушена. Кордицепс передается через споры, слюну и кровь, из-за него люди сходят с ума и превращаются в зомби, а в худшем случае еще и покрываются грибными наростами, теряя зрения, зато становясь почти неуязвимыми. Так что выжившие теперь ютятся в закрытых поселениях под управлением военных, испытывая постоянный страх перед зомби. Но не все согласны с этим мириться, потому террористическая организация "Цикады" пытается поднять восстание против армии.

В The Last of Us сюжет играет первостепенную роль. Дракманн при написании игры использовал подход, когда фабулу истории можно описать буквально парой слов, зато глубина персонажей прорабатывается досконально. Пандемия стала лишь фоном для раскрытия всех пороков людей. Даже главные герои в итоге оказываются вовсе не спасителями мира и действуют больше из эгоистичных побуждений, а не ради всего человечества.

Но именно такой подход и делает всех персонажей игры живыми. Ты наблюдаешь не просто за искусственной постановкой, а чуть ли не за притчей и человечности и ценности жизни. Джоэл и Элли проведут вместе целый год, и вы увидите, как меняются их отношения, как они постепенно находят общий язык и привязываются друг к другу до такой степени, что обрубить связь между ними становиться невозможно даже самым тяжелым обстоятельствам. И вот ты уже всем сердцем переживаешь, чтобы эта парочка добралась сквозь все невзгоды к своей цели. Мало какая игра может вызвать подобную эмпатию, но у авторов The Last of Us это получилось невообразимо легко.

Но геймплей в The Last of Us вторичен, ведь прежде всего это отличная постапокалипсис-история, которая навсегда запомнится каждому, кто пройдет игру. А пройти ее стоит поскорее, ведь уже The Last of Us Part II выйдет уже 29 мая 2019 года. Там сюжет продолжится, станет еще взрослее и суровее.

Чем так важен сериал по The Last of Us?

The Last of Us - эксклюзив PlayStation, который вышел сначала на PS3, а затем его переиздали на PS4. Да, это все еще одна из лучших игр в мире, но она доступна только ограниченному кругу владельцев консолей. Однако сериал позволит прикоснуться к жуткому, но по-своему манящему миру игры абсолютно всем. И это крайне показательный момент.

Достаточно лишь взглянуть на сценаристов, чтобы понять, насколько высокие ставки будут у сериала. Сам Нил Дракманн будет заниматься его созданием, то есть человек из игровой индустрии попробует себя в полноценном сериале. Да, его игры и так максимально близки к кино, но все-таки писать сценарии для игр и для ТВ-шоу - совершенно разные вещи.

Потому ему нужен был достойный напарник, и Крэйг Мазин - идеальная кандидатура. Работа над сценарием и продюсированием мини-сериала "Чернобыль" от HBO моментально вывела его в высшую лигу. Вспомните, как весной 2019 года о "Чернобыле" говорили практически все. Это был крайне сильный, почти монументальный сериал о страшной катастрофе. Однако последняя оказалась иллюстрацией пороков человечества со всей его алчностью.

По сути "Чернобыль" - это такой себе реальный постапокалипсис, потому Мазин явно будет чувствовать себя комфортно при работе над The Last of Us. Заодно выяснилось, что он большой фанат вселенной игры, так что он наверняка будет относиться к адаптации с уважением. Пока никто не раскрывает, о чем будет шоу, затронет ли оно события игры или как-то расширит вселенную новыми событиями. Но если авторам удастся уловить сам дух игры, то нас ждет нечто незабываемое.

И все это - под покровительством кабельного канал HBO, который прославился своими престижными и очень дорогими сериалами. "Игра престолов", "Прослушка", "Клан Сопрано", "Настоящий детектив", тот же "Чернобыль" - все эти произведения уже успели стать классикой и покорить сердца миллионов. HBO не мелочится, когда берется за шоу, ведь для руководство канала главное - чувство эталонности и утонченности, ради которого можно пожертвовать доступностью и любовью масс.

Когда такой канал и такие люди берутся за сериал, то успех почти гарантирован. Но важно тут даже не качество адаптации, а сам факт ее производства. После после выхода шоу по The Last of Us окончательно прояснится, что игры стали одним из ведущих медиумов современности. Не просто нишевым развлечением, не крупным бизнесом, а чем-то масштабным и всеобъемлющим. Чем-то, из чего можно черпать вдохновение ради настоящих шедевров.

Так что очень хочется, чтобы у команды сериала The Last of Us все получилось. Осталось только дождаться.