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The Last of Us HBO - Крейг Мейзин снимает адаптацию сериала

6 марта 2020, 06:51

Создатель Чернобыля 2019 снимает для HBO адаптацию самой крутой игры о постапокалипсисе и зомби с 2013 года - The Last of Us.

The Last of Us
The Last of Us / screenshot

Создатель Чернобыля Крейг Мейзин снимает сериал The Last of Us для HBO.  Sony Pictures Television и PlayStation Productions объединились для создания сериала по самой популярной видеоигре с 2013 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Крейг Мейзин заявил, что он — большой поклонник The Last of Us, назвав игру "магнум опусом" Дракманна. По словам сценариста, разработчик — "один из лучших рассказчиков, что работают в индустрии" и такое сотрудничество — большая честь для него. А геймдизайнер назвал своего коллегу идеальным соавтором грядущей экранизации.

Сюжет сериала The Last of Us будет основан только на первой части серии и расскажет о путешествии контрабандиста Джоэла и его отношениях с 14-летней девушкой Элли, которую он берётся сопровождать.Читайте такжеШерлок Холмс в России: дата выхода, актеры, и как смотреть

При этом авторы не исключают, что в случае успеха могут продолжить сериал, взяв за основу историю из The Last of Us Part II.

"Когда я впервые пообщался с Крэйгом, меня потряс его подход к повествованию, а также глубокое понимание The Last of Us и большая любовь к нашей игре. Чернобыль, которым занимался Крэйг и HBO — это напряжённый, жуткий и эмоциональный шедевр. Не могу представить себе лучших партнёров для того, чтобы перенести сюжет The Last of Us на телеэкраны", - сказал Нил Дракманн сценарист и креативный директор The Last Of Us.

Судя по твиттеру Крэйга Мейзина, он действительно большой поклонник The Last of Us и игр в целом, потому что незадолго до релиза очередного трейлера второй части в сентябре сценарист даже согласился экранизировать игру — судя по всему, это была не совсем шутка.

"Самый большой фанат", "Фанат игры The Last of us?", "Сними ее адаптацию, трус", - "Ну, если ты так настаиваешь", - говорится в переписке Мейзина с фанатами.

Оригинальная The Last of Us вышла на PS3 в 2013-м и получила множество наград, в том числе призы DICE Awards, BAFTA и Spike VGX за лучшую игру года. Действие игры разворачивается в мире постапокалипсиса, игрок возьмет на себя управление протагонистом Джоелом, которому необходимо доставить девочку к группировке, способной создать лекарство от заражения грибком, превращающим людей в зомби.

The Last of Us Part II выходит эксклюзивно для PS4 29 мая.

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