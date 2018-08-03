«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»

Разгорается скандал вокруг лечения раненого украинского бойца

В госпитале МВД один из врачей назвал тяжело пострадавшего бойца батальона «Миротворец» «биомассой» и усомнился в необходимости его лечения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Марина Лиличенко со ссылкой на рассказ матери пострадавшего бойца.

В сообщении отмечается, что пострадавший боец по имени Сергей получил тяжелые повреждения головного мозга в аварии, которая произошла во время погони за подозреваемым в преступлениях, совершенных в зоне АТО. На сегодняшний день пострадавший с трудом ходит и кричит, потому что не может выразить свои мысли.

Мать пострадавшего сообщила, что во время пребывания в реанимации госпиталя МВД ему кололи препараты, которые ему противопоказаны, чтобы он не кричал.

"Мама Сергея позвонила мне и рассказала, что один из медицинских ментовских чинуш в госпитале сказал, что ее сын уже не нужен государству, потому что он не может защищать родину, а потому это просто биомасса, которой лучше умереть, на лечение тратится куча денег и их сил", — рассказала Лиличенко.

Отметим, что в комментарии к своему сообщению она опубликовано имя врача, который предположительно сказал это матери больного бойца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге: из-за смерти участника АТО открыли дело против врачей.