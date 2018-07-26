Скандал в Кривом Роге: из-за смерти участника АТО открыли дело против врачей

Разгорается скандал в Кривом Роге после смерти в больнице Владимира Близнюка, который был участником боевых действий на Донбассе.

Мужчина умер после того, как объявил голодовку из-за отсутствия средств на медикаменты, в полиции уже открыли уголовное производство.

Дело заведено по части 1 статьи 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником), сообщает "Радио Свобода".

При этом активисты и друзья Владимира Близнюка посетили городскую больницу №16, требуя от руководства объяснений по лечению бойца в медучреждении и извинений семье за заявления, сделанные после его смерти. Отметим, что руководство больницы предполагало, что военный мог быть инъекционным наркоманом.

Напомним, ранее сообщалось, что участник антитеррористической операции на Донбассе пытался совершить акт самосожжения в центре Кривого Рога.