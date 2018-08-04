Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс

Сергей Мельничук

Нардеп и экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук полагает, что США и Великобритания обязаны выплатить властям Украины денежную компенсацию − за аннексированный Россией Крым и оккупированные районы Донбасса.

Соответствующее заявление народный избранник сделал в эфире одного из российских телеканалов. По мнению Мельничука, в соответствии с Будапештстким меморандумом от 1994-го эти страны являются гарантами безопасности Украины и ее территориальной целостности. Однако со взятыми на себя обязательствами они и думали справляться.

«Я думаю, нужно будет готовить также иски к США и к Великобритании. Страны-гаранты должны выдать нам соответствующие компенсации, ведь меморандум был ратифицирован этими странами, о которых я говорю. Деньги на разоружение страны, на безъядерный статус они выделяли, — заявил нардеп.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Мельничук после спора в прямом эфире разбил до крови нардепу-«радикалу».