«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти

Кохановский считает, что страну нужно строить методом революции

Глава общественной организации "Добровольческий рух ОУН" Николай Кохановский убежден, что в Украине необходимо сменить действующую власть и построить новое государство.

«Или мы меняем власть и забираем свое государство, и строим совершенно новое государство, или мы вообще потеряем все: и независимость, и вообще – такое понятие как нация растворится», - сказал он в эфире МагнолияТВ.

Активист также подчеркнул, что поскольку он является лидером украинских националистов, то имеет право говорить от имени всей страны.

"Мы выйдем на улицы, если вы нас не слышите, мы разгромим российский банк", – заверил лидер "Добровольческого движения ОУН".

По словам Кохановского, именно националистам виднее, что в действительности необходимо украинскому народу.

"Мы знаем, как лучше сделать для этой страны. Мы, во всяком случае, выбрали свой путь. Без лукавства, без лишних разговоров, зная правду, чего мы в действительности хотим для этого народа", – подчеркнул Кохановский.

Напомним, ранее Кохановский заявил, что украинская сторона должна разоружать российские войска, которые Кремль выведет из Приднестровья.