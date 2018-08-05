Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди

В Украине сохранится жаркая погода

В воскресенье, 5 августа, на территории Украины сохранится жаркая погода, в отдельных регионах прогнозируются дожди.

На западе страны воздух прогреется до 29-31 градуса. На Юге и Востоке столбики термометров поднимутся до 32 градусов. На Севере и в Центре - 27-30 градусов тепла.

Дождей с грозами стоит ожидать жителям западных областей, также осадки пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях.

Отметим, что в Европе сохраняется аномальная жара. Столбики термометров поднялись до отметки +47С, это может установить абсолютный рекорд континента.

Напомним, ранее синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода.