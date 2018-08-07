"Давайте отменим интернет в Москву". Соцсети об инициативе Омеляна по разрыву ж/д-сообщения с РФ

Украина готовится разорвать железнодорожное сообщение с Россией. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, рассматривается возможность прекращения как транспортного сообщения, так и грузового.

В эфире телепрограммы «Завтрак с 1+1» в понедельник, 6 августа, Омелян сообщил, страна не понесет убытков из-за прекращения курсирования поездов России через территорию Украины, поскольку из пассажирских поездов в Украине есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению «Кишинев-Москва» и несколько украинских, следующих на Москву.

В соцсетях активно обсуждают инициативу министра.

"Министр Оделян в очередной раз размечтался о закрытии ж/д сообщения с Москвой.И это верно, я щитаюТолько гиперлупы и арбузы баржами смогут вывести Украину в мировые экономические лидеры.По другому - никак!", - иронизирует Артем Марков.

Известный писатель Всеволод Непогодин сравнил железнодорожное сообщение с Россией для украинцев сегодня с "Дорогой жизни" для блокадного Ленинграда.

"Одно из самых ярких воспоминаний девяностых это поезд №34 «Одесса – Москва», шедший через Кировоград и Кременчуг (сейчас этого маршрута уже нет). Так вот где-то в Знаменке всегда почему-то в купе подсаживались челноки. Один раз в Москву везли баулы, полные говядины. Другой раз щебечущих цыплят – проводник за взятку закрыл глаза. Пассажирские вагоны использовали словно грузовые – украинцы ехали торговать в Москву на базары чтобы прокормить семьи. Так было, есть и будет. Если Украина не предоставляет хорошо оплачиваемые рабочие места своим гражданам, тогда она должна хотя бы не мешать людям комфортно доехать до точек трудовой деятельности", - считает Непогодин.

Много вопросов вызвало у украинцев заявление Омеляна о том, что запрет на пассажирское сообщение с РФ никак не отразится на грузовом.

"Переводится на человеческий язык так: Для граждан Украины, которые для нас быдло и мы на них с пацанчиками из новой честной влады евромайдана просто клали болт, мы жд сообщение хотим прикрыть, а бабло на грузовых перевозках мы рубить будем, как и прежде. СУГС;)", - пишет Владимир Карасовский.

Дмитрий Косинский с свою очередь перечисляет возможные аргументы Омеляна в виде плюсов от отмены ЖД-сообщения для каждого украинца:

Читайте такжеЭкс-замминистра рассказал, как отмена поездов из Украины в РФ подыграет сторонникам "Северного потока-2""- Это заработная плата и пенсия, в 5 раз выше, чем сегодня в Украине

- Это доступ к лучшим университетам и европейский уровень образования в Украине

- Это современная медицина, которая по карману каждому и возможность прожить на 15 лет дольше чем сейчас

- Это честный и справедливый суд, который руководствуется верховенством права и закона, а не взятки и телефонного права

- Это новые технологии, значительные инвестиции, большой рынок, дешевые кредиты, новые рабочие места

- Это право каждого украинца свободно путешествовать по Европе без виз и границ

- Отмена ЖД сообщение с Россией - это план, как сделать Квропу в Украине, она выгодна каждому из вас. Украина будет в европе, а Европа - в Украине. И так будет!"

Елена Дьяченко пытается найти логику в аргументаци министра с детьми-гражданами США:

"Омелян аргументировал свою новую идею разорвать жд сообщение с РФ тем, что родственники украинцев, живущие в РФ должны ездить к нам, а не наоборот. Чем ездить и как возвращаться, это не его работа думать, человек стратегии генерирует. Не стесняйтесь в комментариях"