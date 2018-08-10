“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат

В России Олег Сенцов похудел на 30 килограмм, сообщил его адвокат / facebook.com/denisovaombudsman

В Российской Федерации незаконно осужденный и голодающий украинский режиссер Олег Сенцов похудел на 30 килограмм, у него впали грудная клетка и живот, он стал бледный, сутулый.

Украинец находится в больничной палате внутри колонии в Лабытнанги, рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в интервью “Обозревателю”.

“… со стороны медицинского персонала к нему нормальное отношение. Со стороны сотрудников самой колонии — тоже нормально, и жалоб у него по этой части вообще нет. Последний раз я его видел 7 августа…”, — отметил собеседник.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.