Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа

В Украине планируют строить новые гидротехнические сооружения / energetika.in.ua

Строительство новых гидротехнических сооружений на Днепре скажется на уровне грунтовых вод и приведет к облесению украинских лесов, что может грозить масштабной экологической катастрофой.

По мнению экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Сергея Курыкина, обмеление рек и неоправданная экспансия гидроэнергетики касается центральной Украины.

"В той же программе развития гидроэнергетики до 2026 года предусмотрено строительство новых гидросооружений на Днепре, зарегулирования стока всего Днестра. И не стоит надеяться, что это никак не отразится на уровне грунтовых вод и не повлияет на украинские леса. И мы действительно сегодня стоим на пороге масштабной экологической катастрофы, которую мы могли бы предотвратить при наличии политической воли. Прежде всего, мы должны уже сегодня начать облесение и обратить внимание на состояние рек и других водоемов, потому что сегодня их состояние напрямую связано с состоянием лесов", - подчеркнул он в интервью "Апострофу".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине прорыв дамбы грозит экологической катастрофой.