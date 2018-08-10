Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ

Немецкие трамваи во Львове / Фото: city-adm.lviv.ua

Подержанные немецкие трамваи, которые Львов приобрел в Берлине, не могут открыть двери на некоторых остановках из-за особенностей платформ.

В 30 закупленных немецких трамваях двери открываются наружу, а на некоторых львовских остановках платформа расположена на уровне первой ступени трамвая. Поэтому для решения этой проблемы нужно или понижать платформы, или резать двери, пишет "Немецкая волна".

По словам главы общественной организации "За качественный транспорт" Святослава Товстыги, сложившаяся ситуация свидетельствует о халатности львовских чиновников.

Он подчеркнул, что в государственных строительных нормах говорится о том, что посадочные площадки, которые размещаются на проезжей части, следует обустраивать повышенными на 15-30 сантиметров над поверхностью проезжей части.

"А наши специалисты перестарались и выставили 34-36 сантиметров", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что во Львове вообще плохо готовились к прибытию немецких трамваев, так как отремонтировали лишь 12 тележек, на которые нужно переставить вагоны.

Напомним, ранее сообщалось, что "Львовэлектротранс" получил первые три трамвая, приобретенных у Берлинской муниципально-транспортной компании.