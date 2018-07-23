Автопарк Львова пополнился подержанными трамваями из Германии: фото

Коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" 23 июля получило первые три трамвая, приобретенных у Берлинской муниципально-транспортной компании.

"Сегодня мы получили первые три трамвая из Германии. Завтра ожидаем еще три трамвайных вагона. Следующие партии будут поступать по восемь единиц каждого месяца, чтобы в октябре иметь уже все 30 единиц", - сообщил замдиректора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый.

Отмечается, что это трамваи 80-х годов Tatra K-T4D, которые произведены в Чехии, эксплуатировались в Германии, а сейчас куплены в Украине за деньги ЕБРР. Стоимость одной единицы - 18 тысяч евро.

Берлинские трамваи прошли капитальный ремонт и оборудованы современной электроникой. Транспорту предстоит получить украинский сертификат и заменить тележки, поскольку в Берлине колея составляет 1435 мм, а во Львове - 1000 мм. Трамваи из Берлина планируют запустить на маршруты №2 (Погулянка - Коновальца), №3 (Соборная - Княгини Ольги) и, возможно, №8 (Соборная - Вернадского).

Напомним, во Львове в поезде, следующем из Николаева в Ивано-Франковск, вспыхнул скандал на языковой почве − проводница отказалась беседовать с пассажиром на украинском и открыто нахамила ему.