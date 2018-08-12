Синоптики прогнозируют дожди на западе и севере Украины, карта погоды

В Украине прогнозируют дожди / 1zoom.ru

В западных и северных областях Украины в воскресенье, 12 августа, ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны сохранится жаркая и солнечная погода, столбик термометра поднимется до отметки +31 градус.

По прогнозу Укргидрометцентра, в западных регионах воздух прогреется до +26 градусов, на Закарпатье - до +29 градусов. В то же время на востоке будет сухо и без осадков, днем температура воздуха составит +27-30 градусов тепла. В центре Украины ожидается солнечная погода, днем от 28 до 30 градусов выше нуля.

В то же время на севере страны пройдут дожди, кроме Сумской области. Температура днем - от +27 до +29 градусов. На юге Украины осадков не ожидается, днем от +27 до +31 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь, днем температура составит от +27 до +29 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +33.