Богослов пояснил развитие событий после предоставления автокефалии УПЦ

12 августа 2018, 21:36

Священнослужитель рассказал о дальнейшей судьбе греко-католической церкви на территории Украины.

Георгий Коваленко
Георгий Коваленко убежден, что путь к решению религиозных разногласий - объединение вокруг Христа / Главред

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко отметил, что предоставление автокефалии УПЦ позволит объединить все украинские церкви в единую.

Во время чата в «Главреде» он подчеркнул, что данный процесс зависит от решения Константинопольского Патриархата о предоставлении Православной Церкви в Украине Томоса (Грамоты) об автокефалии (независимости).

«Решение второго вопроса возможно на объединительном Соборе Православной церкви Украины, который состоится в случае решения первого вопроса. Принудительное объединение невозможно, поэтому этот процесс может растянуться на годы, и в Украине будет существовать по крайней мере две православные церкви, но, в отличие от сегодняшней ситуации, обе они будут считаться признанными. А кто будет возглавлять Церковь, должен решать ее Собор», - сказал богослов.

По словам Коваленко, если Томос Украине будет предоставлен, то значительная часть верующих пожелает объединиться в единую поместную церковь.

Священнослужитель подчеркнул, что от греко-католической церкви никто не будет требовать присоединения к УПЦ.

«Мы живем во времена, когда место на территории Украины гарантировано всем Конституцией и законами. Поэтому, поскольку Украинская греко-католическая церковь, насколько я понимаю, не планирует разрывать связь с Римом ради вхождения в украинском поместную православную церковь, а украинская поместная православная церковь не готова войти в союз с Римом, а сообщество православных церквей мира не предусматривает полную единство и с Римом, и с Константинополем (Иерусалимом и другими), то на территории Украины останется и греко-католическая, и православная церкви», - акцентировал Коваленко.

Богослов добавил, что никаких требований не будет и к УПЦ Московского патриархата, которой аналогично никто не запретит существовать на территории Украины. Коваленко подытожил, что надеется на благодать божью, которая вразумит людей объединиться «не вокруг патриархов, пап или столиц, а вокруг Христа».

Ранее Коваленко ответил на вопрос, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

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протоиерей Георгий Коваленко Константинопольский Патриархат автокефалия УПЦ Томос УПЦ
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