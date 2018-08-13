Названы применяемые Россией к политзаключенным виды пыток

Европейский суд по правам человека оценит жестокость пыток в российских тюрьмах / echr.coe.int

Российскими правоохранителями и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний России к украинским политзаключенным применялся ряд особо жестоких пыток. Эти данные вошли в иск Украины в Европейском суде по правам человека.

"Пытки описывают наши фигуранты, мы получаем информацию о том, как они описывают эти пытки в российском суде и как они описывают их своим адвокатам. К Станиславу Клиху применялась такая экзотика, как сыворотка правды; к другим более стандартные: [пытка] водой, "ласточка" (когда подвешивают за руки, выкрученные назад); электрический ток, который подводят к различным частям тела - и к гениталиям, и к сердцу", - сказал в эфире радио НВ заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

Также в перечень пыток включены выкручивание пальцев рук, ног, помещение иголок под ногтевые пластины.

Напомним, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова заявила, что политзаключенный-украинец Станислав Клых сошел с ума из-за пыток.