Власть намеренно загоняет украинцев в депрессию - Рабинович

Украина обладает колоссальным потенциалом, но власть намеренно загоняет граждан в депрессию. Такое мнение в прямом эфире очередного выпуска программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Слова Джона Кеннеди – «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны» – очень актуальны для Украины. Да, эти слова звучать пафосно, но сейчас нужно действовать именно так. А для начала нам нужно понять, что другой страны у нас нет, что нам необходимо установить правила игры внутри страны», – считает парламентарий.

По его словам, власть намеренно внушает украинцам, что жизнь в нашей стране – это мучения.

«У нас есть колоссальный потенциал. Не верьте глупостям чиновников, рассказывающих о бесперспективности жизни в стране. Да, им нужно внушить нам всеукраинский депресняк. Рассказать нам, что мы ничего не можем, что мы должны стать аграрным придатком Запада, на котором еще и лекарства испытывают. Они хотят иметь свою рабовладельческую колонию в центре Европы, где украинцы будут питать Польшу, Румынию, Венгрию. А сами мы будем жить на подачки МВФ. Это откровенный бред», – возмутился народный депутат.

Лидер партии «За життя» предложил несколько простых шагов для восстановления украинской экономики.

«У нас мощнейшая страна. У нас такие возможности, что голова кругом идет. Надо только взять себя в руки и начать новую либеральную политику, новую экономическую политику, направленную только на одно – дать людям жить. А они уже сами поднимут экономику, откроют магазины, фирмы. Заберите налоги – они ничего сегодня не дают государству, кроме какого-то жуткого количества фискальных органов. Как и бесконечные рассказы премьер-министра, что вот сегодня он уже точно остановит «маски-шоу», при том что они регулярно продолжаются. Это просто издевательство над людьми», – констатировал Вадим Рабинович.