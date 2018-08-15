Арестованный боевик-белорус рассказал о российских офицерах на Донбассе: опубликовано видео

Белорус воевал вместе с россиянами в "ДНР" / Фото: ГПСУ

Служба безопасности Украины задержала гражданина Беларуси, который занимался противозаконной деятельностью в рядах террористической «ДНР». Он уверяет, что вместе с ним воевали против Украины на Донбассе кадровые российские офицеры.

«Могу подтвердить, что за то время, что я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры», - сказал задержанный на допросе, который опубликован в YouTube.

Также боевик рассказал о том, когда и как вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и чем занимался на Донбассе.

«В конце ноября 2014 года я вступил в батальон «Сомали», где был зачислен в танковую роту и отправлен на обучение в Российскую Федерацию, в Ростовскую область, учили нас российские военные. После прохождения учения я вернулся в Донецк, в батальон «Сомали». В 2017 году в конце января я вступил в 11-й полк, где был зачислен в первый стрелковый батальон в качестве стрелка-гранатометчика. За время прохождения службы принимал участие в боях у Ясиноватой», - сказал белорус.

Напомним, военнослужащие ВСУ во время очередного рейда в зоне военного конфликта на Донбассе изрядно «потрепали» боевиков и «набрали» трофеев − целый арсенал оружия.