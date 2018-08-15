"Нехило потрепали сепаров". В Сеть выложили фото украинских бойцов с трофеями после сражения

Бойцы ВСУ / Facebook / Виктория Руденко

Военнослужащие ВСУ во время очередного рейда в зоне военного конфликта на Донбассе изрядно «потрепали» боевиков и «набрали» трофеев − целый арсенал оружия.

Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в Facebook сообщила волонтер и военный блогер Виктория Руденко.

«Приятно видеть нашу броню, когда она возвращается из рейда...да и еще и без потерь и раненых. Да и еще нехило так потрепали сепаров. Да и еще и с трофеями! Ну прямо сказочно прекрасное утро. Победа не за горами. Слава Украине!», – написала она.

Те самые трофеи / Facebook / Виктория Руденко

/ Facebook / Виктория Руденко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети рассказали о мощном ударе ВСУ по боевикам.