Под Горловкой российского снайпера "умножили на ноль" — волонтер

Под захваченной Горловкой Донецкой области украинские воины обезвредили российского снайпера.

Бойцы "выследили и умножили на ноль" противника, написала на своей странице в Facebook волонтер и военный блогер Виктория Руденко.

"… ночью (в ночь на вторник, 17 июля, — Ред.) под Горловкой был обезврежен российской снайпер... молодцы ребята, хорошо сработали...", — отметила Руденко.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.