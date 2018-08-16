Боец ВСУ погиб по дороге на собственную свадьбу

Солдат погиб накануне свадьбы / 24tv.ua

По дороге на собственную свадьбу погиб молодой боец ВСУ Александр Лищук.

«Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться 16 августа. И в результате ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года», - говорится на странице оперативного командования «Север» в Facebook.

Отмечается, что Лищук прошел много горячих точек, вернувшись с войны без ранений, однако смерть его нашла в мирном городе.

Сослуживцы рассказывают, что Лищук был очень ответственным военнослужащим, добросовестно выполнял все боевые задачи. Дома солдата ждала беременная девушка. Свадьба была запланирована на 16 августа.

/ Фото: Facebook/ Оперативное командование "Север"

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