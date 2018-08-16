Боец ВСУ погиб по дороге на собственную свадьбу

День бракосочетания для военнослужащего превратился в похороны.
По дороге на собственную свадьбу погиб молодой боец ВСУ Александр Лищук.
«Получив отпуск, Александр ехал на свадьбу, которая должна была состояться 16 августа. И в результате ДТП день свадьбы внезапно превратился в день похорон. Ему было всего 33 года», - говорится на странице оперативного командования «Север» в Facebook.
Отмечается, что Лищук прошел много горячих точек, вернувшись с войны без ранений, однако смерть его нашла в мирном городе.
Сослуживцы рассказывают, что Лищук был очень ответственным военнослужащим, добросовестно выполнял все боевые задачи. Дома солдата ждала беременная девушка. Свадьба была запланирована на 16 августа.
Напомним, разгорается скандал в Кривом Роге после смерти в больнице Владимира Близнюка, который был участником боевых действий на Донбассе. Мужчина умер после того, как объявил голодовку из-за отсутствия средств на медикаменты.