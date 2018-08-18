Судно "Мехиник Погодин" / vftanker.ru

Задержанное в порту Херсона российское судно "Механик Погодин" заблокировано на три года, заявил заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Изет Гданов.

"10 августа актив данной компании, а именно судно "Механик Погодин", было заблокировано на три года в порту города Херсон", - сообщил он в комментарии "Громадському".

Отметим, что по сообщению ТАСС, генеральный консул РФ в Украине посетил судно "Механик Погодин" в херсонском порту. Консул убедился, что на борту есть медикаменты и продукты.

Судно "Механик Погодин" был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России.

Постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что судно принадлежит находящейся под санкциями российской компании.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что Украина может конфисковать и продать российский танкер "Механик Погодин".

В свою очередь экипаж "Механика Погодина" не пустил на судно сотрудников СБУ и Госпогранслужбы.