В Украине проверили уличные киоски по продаже еды - результаты шокируют

Работники киосков плевать хотели на санитарные нормы / iz.com.ua

После массовых отравлений шаурмой в Киеве по "горячим" следам киевская власть снесла около 20 ларьков с шаурмой из более, чем 60 проверенных МАФов - за нарушение всевозможных, в т.ч. и санитарных норм.

Рейды по проверке киосков на улицах, продающих еду, провели и в других городах. Результаты, мягко говоря, шокируют, пишет "24 канал".

Так, в Харькове во многих подобных киосках нет места, где можно помыть посуду, помещения не содержат в чистоте. А в Одессе есть киоски, которые вообще работают без каких-либо разрешительных документов.

Впрочем, покупателей в таких киосках мало интересует чистота внутри и совершенно не интересуют документы - им главное, чтобы не дорожали шаурма, дёнер и прочий ассортимент этих торговых точек.

Больше всего нарушений, выявленных проверками, касается отсутствия уголка Читайте такжеОтравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человекпотребителя и книги жалоб, что выглядит по меньшей мере странно - в киоске нет места для уголка потребителей и вряд ли неудовлетворенный сервисом клиент будет писать что-то в книгу жалоб. Скорее, просто больше ничего тут не купит.

Гораздо серьезнее то, что даже наличие разрешений не побуждает поваров к соблюдению элементарных санитарных норм – например, к мытью рук перед приготовлением пищи и правильному хранению ингредиентов фаст-фуда.

"В шаурме практически все ингредиенты несут угрозу. Начиная от мяса, его качества, безопасности и условий его обработки. Овощи нормально не моют",– отметил главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов Виктор Милев.

Ну и конечно же, в погоне за экономией в таких "заведениях" не исполняют трудовые нормы - зачастую шаурму и прочее на улицах готовят нелегалы, которые, в свою очередь знают, что избегут ответственности, поэтому и не придерживаются стандартов приготовления уличной еды.

Ранее сообщалось, что в Киеве было зарегистрировано 70 случаев отравления шаурмой, почти всех людей госпитализировали с острой кишечной инфекцией, предварительный диагноз – сальмонеллез. Почти половина случаев отравления были из-за шаурмы, купленной возле станции метро "Дарница".