"Малое облако грозит мощным ливнем и грозой": синоптики уточнили прогноз на понедельник

Погода в Украине 20 августа будет облачной, но жаркой. / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 августа будет облачной, но преимущественно сухой и жаркой.

В прогнозе погоды от Укргидрометцентра отмечается, что дожди возможны лишь в Винницкой и Черкасской областях.

В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что наибольшая вероятность периодических дождей, гроз или временами ливней – на севере, западе Украины и в Винницкой и Одесской области.

"Температура воздуха +24-29 градусов. На остальной территории – сухо и жарко, +30-35 градусов", – написала она у себя в Facebook.

Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, будет колебаться на отметках +26-33 градуса. Жарче всего будет на юге – от +29 градусов до +33 градусов.

Чуть прохладнее на востоке и в центре страны: от +25 градусов до +29 градусов.

Ночью столбики термометров в Украине опустятся до +15-22 градусов.

Читайте такжеПлавающие авто и затопленный торговый центр: Киев снова утонул после мощного ливняПогода в Киеве 20 августа будет жаркой, около +27-29 градусов днем. А вот ночью похолодает: столбики термометров опустятся до +17-19 градусов – и возможны дожди.

"Сейчас такая ситуация, когда внезапно, из малого облака может развиться мощный ливень, гроза, град и даже шквал. Поскольку на ближайшие дни вероятность подобных процессов остается, еще и еще раз очень внимательно воспринимайте погоду", – предупредила Диденко.

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По народному календарю, 20 августа – в день память святого Марина-воина и преподобного Пимена Печерского – люди наблюдают за аистами: если в этот день птицы готовятся к отлету, то будет осень холодная. Считается, что с этого дня летние грозы прекращаются, а листопад березы начинается.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.