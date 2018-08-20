На Арабатке за день утонули пять мужчин

20 августа 2018, 12:47

Отдыхающие решили покупаться в шторм и поплатились за это жизнью.

На Арабатке утонули пять мужчин
В Азовском море утонули пять мужчин / mns.gov.ua

В воскресенье, 19 августа, в районе села Стрелковое (Херсонская область, Арабатская стрелка) во время отдыха на Азовском море утонули пять мужчин.

Отдыхающие во время шторма купались вне зоны пляжа, говорится на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на Херсонщине.

"Визуально волны вроде несут к берегу, а нижнее течение отбрасывает назад, срабатывает так называемый принцип обратной тяги. И вот такой трагический исход", — отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, погибли: 35-летний житель Харькова, 49-летний житель Днепра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа.

Ранее в селе Оленичи Овручского района Житомирской области в водоеме утонули двое мальчиков. Погибли жители соседнего села — Хлупляны, 2008 года рождения. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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ГСЧС Азовское море Арабатская стрелка утонули
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