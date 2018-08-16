Украина усилит военное присутствие в Азовском море

Виктор Муженко

Украина усилит присутствие формирований ВМС в акватории Азовского моря.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Би-би-си".

"Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря нужно обязательно увеличить. Мы планируем не только усилить присутствие в море, но и провести мероприятия по обороне побережья Азовского моря... В самом море своими силами и средствами действуют пограничники, но обязательно будет определенное наращивание военного присутствия формированиями ВМС", - сказал он.

Также будет увеличено количество постов активного наблюдения за береговой линией и акваторией Азовского моря и создании групп быстрого реагирования "на любые морские провокации".

Ранее командование ВМС ВСУ обнародовало стратегию развития национального военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять российской агрессии против Украины на море.