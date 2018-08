Bullet For My Valentine, Guano Apes, Sepultura: стал известен лайн-ап юбилейного украинского оупен-эйра ZaxidFest

24-26 августа, в с. Родатичи (под Львовом) состоится 10-ый юбилейный ZaxidFest. Юбилейное Мероприятие продолжает традиции предыдущих фестивалей, поэтому в этом году, как и всегда, приглашает целую плеяду самых разнообразных исполнителей. В этом году впервые в Украине – легендарных Bullet for my Valentine, а также Sepultura, Guano Apes, Adam Gontier, Therion и еще много-много европейских, американских и отечественных групп.

24 августа – в День Независимости Украины и первый день Мероприятия – вход на концертную площадку (также традиционно) будет свободен. Для наших гостей на двух сценах выступят отечественные исполнители: нынешние участники Евровидения O. Torvald, а также Detach, Лео Мантис, 5 Vymir, Брэм Стокер, АННА, Бетон, Обійми Дощу и другие. Однако обращаем ваше внимание, что вход на территорию палаточного городка возможен только с абонементом, и на 24 августа это правило также распространяется.

25-26 августа на фестивале будут действовать четыре сцены: главная, рок-, инди-, а также Рок Кружок (сцена для молодых исполнителей). Сцены стартуют в 15:30, играют по очереди, поэтому все будут иметь возможность послушать, что кому по душе.

25 августа слушателей инди-сцены будет завораживать оригинальными текстами и глубоким звучанием украинский коллектив Один в каное. Для поклонников более тяжелой музыки на рок-сцене в этот день будут играть одни из основоположников стиля мистик-металл – группа Therion, немецкий металкор-группа We Butter the Bread with Butter, известен широким применением мотивов электроники в своем творчестве, а также отечественный коллектив Тінь Сонця - исполнители казацкого рока, чьи песни пропитаны национальным колоритом и патриотизмом. На главную сцену во второй день фестиваля выйдут легенды мировой альтернативной музыки немецкий рок-квартет Guano Apes, а также экс-солист группы Three Days Grace Adam Gontier, что начал сольную карьеру с новыми песнями, которые по словам самого исполнителя являеются "лучшим, что он когда-либо создавал". Кроме того на главной сцене в этот день выступят отечественные звезды – Pianoboy и Тартак.

Что же, второй день Мероприятия будет весьма насыщенный. Впрочем ряд козырей организаторы приберегли и на окончания фестиваля. 26 августа на инди-сцене выступит молодой отечественный коллектив LATEXFAUNA со своим фирменным дрим-попом, рок-сцену всколыхнут ритмы трэш - и дэт-метал в исполнении Sepultura, а на главной концерт-площадке выступит Ляпис 98 – новый проект экс-солиста группы Ляпис Трубецкой, в котором он среди прочего выполняет и хорошо знакомые хиты "Ты кинула", "Капитал" и т.д.

И наконец в последний день на главной сцене фестиваля появится британская металкор-группа Bullet For My Valentine. За плечами у этих ребят 20 лет популярности на британской и мировой металл-арене, 5 звездных альбомов, но они не останавливаются на достигнутом и в июне этого года выпустили новый альбом – Gravity – по словам фронтмена группы наиболее личный за всю карьеру. И именно 26 августа на главной сцене Мероприятия в рамках тура в поддержку этого особого альбома они дебютируют в Украине.

4 сцена на нынешнем Мероприятии – рок-кружок – это выступления молодых исполнителей, что дает зрителю уникальную возможность познакомиться с потенциальным будущим отечественной рок-музыки и услышать песни, которые пока нигде больше не удастся прослушать или тем более скачать. Ночью же на этой сцене посетителей будут развлекать диджеи, а на Рок сцене от 1 до 3 ночи будут выступать Курган и другие исполнители.

Вместе с тем преимущества юбилейного Мероприятия не ограничиваются отличной подборкой исполнителей. Опытные организаторы прекрасно знают, что фестиваль – это в первую очередь атмосфера. А для этого крайне важно обеспечить гостям комфортные условия для отдыха и развлечений. Именно поэтому в этом году мы увеличили территорию палаточного (что традиционно расположится в живописной лесной зоне около с.Родатичи, на территории комплекса "Волшебная долина"). Хоть фестиваль и полевой, однако базовые блага цивилизации – теплый душ (с фенами и зеркалами) – будет доступен бесплатно для тех, кто имеет абонемент в палаточный городок, а для остальных гостей – за дополнительную плату.

Среди развлечений этого года: карусели, ночной кинопоказ, теннисные корты, мастер-классы, футбольное поле, зорбы, пляжи возле прудов – в общем абсолютно все, что нужно для активного отдыха. Кроме того, в разных зонах фестиваля будут действовать "ресторанчики под открытым небом" – фуд-корты, что предложат посетителям еду на любой вкус. Важно, однако заметить, что это полевой фестиваль, поэтому на территории (и нигде поблизости нет терминалов или банкоматов, и нельзя рассчитаться карточкой. Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о наличии наличности.

Заботясь о безопасности и приятном досуге для всех гостей Мероприятия мы традиционно устанавливаем ряд правил, невыполнение которых может привести к изъятию из территории без права на возврат стоимости билета. Среди важнейших наших требований – строгий запрет животных, фаеров, оружия и наркотических веществ на всей территории, ограничение по алкоголю – вы не сможете пронести на территорию палаточного более 1 литра алкоголя на человека. В то же время настойчиво рекомендуем взять теплую одежду, дождевик, удобную старую обувь, аптечку, фонарик и средства личной гигиены. Эти мелочи сделают отдых намного комфортнее.

Льготы будут действовать для людей с ограниченными возможностями 1 и 2 групп - 50% скидка на двухдневный входной билет. Такой скидкой могут воспользоваться участники АТО.

Провести последний летний уикенд в отеле тысячи звезд, зарядиться драйвом от звезд мировой и отечественной сцены, и стать частью фестивальной семьи - это все фестиваль Захід! Все, что нужно, это билет/абонемент, рюкзак, палатка, транспорт и соответствующее настроение.

Билеты здесь: https://zaxidfest.com