В соцсетях разгорелся скандал из-за новой скульптуры Иисуса на одной из остановок "крестного пути" во львовском парке Высокий замок.

Фотографии статуи опубликовал у себя на странице в Facebook историк Василий Расевич.

"Сегодня знакомый запостил фотографию нового Иисуса на Высоком замке. Чисто Читайте такжеСоцсети отреагировали на грандиозный потоп во Львовеслучайно побывал там сегодня. Люди - это ужас! Ну сколько можно? Там уже наставили тех калек (прошу обратить внимание, что я не христианские символы имею ввиду, а рагулизм заказчиков, скульпторов и исполнителей). Да этот Высокий замок скоро рухнет от третьей линии крестного пути!", - пишет Расевич.

Напомним, ранее во Львове случился скандал из-за поезда "Укрзализныци".