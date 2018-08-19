"В СВ за 2000 грн параша смердит также, как и в плацкарте": во Львове скандал из-за работы поездов

Опоздание поезда во Львове / facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове леи удалось замять скандал из-за опоздания поезда "Укрзализныци".

Из-за опоздавшего поезда группа туристов из Ивано-Франковска не успела не успела на другой поезд, хотя они уже купили на тот билеты.

Обстоятельства дела описал у себя в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, администрация вокзала билеты с поезда, на который люди не успели, обменять отказалась. Не согласись там и вернуть средства, заявив, что поезд опоздал не по вине вокзала.

В результате туристы разложили палаточный городок прямо посреди помещения вокзала, нарисовав плакаты с соответствующими обвинениями в сторону "Укрзализныци".

"Укрзализныця" в свою очередь отреагировала довольно оперативно: у себя на сайте компания сообщила, что пассажирам предоставили места в других вагонах. По заявлению УЗ, все люди, пропустившие свой поезд из-за задержки другого, уже находятся в пути.

Читайте такжеЭкс-замминистра назвал потери "Укрзализныци" из-за прекращения ж/д-сообщения с РоссиейВ комментариях к посту Зинкевича люди поделились другими наболевшими вопросами, связанными с ж/д-поездками.

"Неоднократно сталкиваюсь с ситуацией: Львов-Киев-Львов, за два дня до отправления билетов тупо нет в продаже, есть только "люксы" по 1200 грн. А в день отправления билетов бери-не хочу! Совпадение??? Здесь или сами железнодорожники барижать – "пробивают" билеты за соответствующее вознаграждение – или железная дорога тесно сотрудничает с барыгами-онлайн, типа tickets ua!" – уверен пользователь Andriy Zavadskyy. "Министерство и Укрзализныця вернули практику спекуляций на билетах, которая была в 90-е годы", – вторит ему Oleh Leontiev.

"Я с маленьким ребенком ездил в Харьков, брал СВ. Билеты по 1500-2000 грн, а параша воняет как в сраном плацкарте все равно", – жалуется Oleg Panas.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзализныця" может остановить железнодорожное сообщение с Россией, а потом сообщил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение со страной.