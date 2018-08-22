Украинцам грозит полное исчезновение: опубликовано видео

22 августа 2018, 01:51

Журналисты выяснили, что на территории страны смертность критично превышает рождаемость.

Флаги украинцы толпа
Население Украины уменьшается ежедневно / Reuters

Граждане Украины могут полностью исчезнуть, как нация, поскольку после распада Советского Союза население страны сократилось до 42 миллионов человек.

"На сто родившихся на Украине приходится сто сорок умерших. Умирает столько же граждан страны, сколько живет в Хмельницком, Сумах или Черновцах", - сообщает телеканала "1+1" в программе "Украина в цифрах".

Журналисты отмечают, что за годы независимости население страны сократилось с 52 миллионов граждан до 42 миллионов. Неутешительная статистика свидетельствует, что Украина потеряла 10 миллионов человек и это больше, чем погибло за годы Второй Мировой войны. На 100 рожденных украинцев умирает около 140 человек. За год Украина лишается населения целого областного города.

Каждый день в Украине по разным причинам умирает около 1,5 тысячи граждан. Среди наиболее распространенных причин смерти – сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Международные организации убеждены, что украинцев еще меньше – около 35 миллионов. Прояснить ситуацию может перепись населения, однако власть ежегодно откладывает ее, чтобы не портить себе предвыборные дивиденды.

Напомним, демограф констатировала, что, исходя из общемировых демографических тенденций, сокращение численности населения Украины в последние десятилетия было "неминуемым".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина украинцы исчезновение население демография
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
02:14
Минфин США обосновал эффективность антироссийских санкций
01:51
Украинцам грозит полное исчезновение: опубликовано видео Видео
01:26
Автомобиль Нели Штепы и Ирмы Крат грузовик скинул с трассы: опубликованы фото Фото
01:04
Винница в шоке из-за жестокого убийства молодой женщины
00:22
В США огласили приговор Манафорту по нескольким пунктам обвинения
21 августа, вторник
23:58
Жена убитого экс-депутата Жука попросила политического убежища в России
23:31
"Опять на пляже заснул?" Гройсман шокировал шоколадным загаром после отпуска Видео
22:58
В Грузии появились в продаже презервативы с портретом Путина: опубликовано фото
22:44
Путин придумал награду для строителей Крымского моста
22:29
В центр Киева приедет танк с калибром НАТО "Ятаган" Видео
22:21
Порошенко оказался под следствием из-за Иловайска
22:01
Оформление субсидии на новый сезон: названы необходимые документы
21:51
США расширили санкции против России из-за КНДР
21:30
В КГГА озвучили проблемы с подачей воды и света в столице
21:20
СМИ сообщили о трудоустройстве Реброва в Венгрии
21:01
Телеведущий Познер рассказал о своем отношении к долгому правлению Путина
20:49
В Москве прошла акция в поддержку Сенцова: задержаны 10 человек Фото
20:38
Кравчук пояснил, почему не нужен ежегодный парад ко Дню независимости
20:36
В Украине отреагировали на заявление о невозможности обмена Сенцова
20:06
В России констатировали невозможность обмена Сенцова на российских заключенных: названа причина
20:03
Эксперт заявил о полной блокаде Россией акватории Азовского моря
19:49
Верховный суд подтвердил, что в украинских биометрических паспортах нет "метки зверя-антихриста"
19:27
"Водка затуманила мозг". Сын харьковского стрелка назвал вероятную причину трагедии Видео
19:22
Провинциализация Одессы достигла критического уровня мнение
19:15
Дело Манафорта: В Генпрокуратуре занялись украинскими клиентами американского политтехнолога
19:14
"Упадет в пять раз": подсчитана прибыль Украины от транзита газа после запуска "Северного потока-2"
18:52
США пригрозили России "еще большей экономической болью"
18:43
Сексологи назвали самые оскорбительные формы супружеской измены
18:38
Старое обещание о пенсиях "закопает" президентство Путина - Newsweek
18:16
Кравчук объяснил, почему у Медведчука нет шансов на выборах в Украине
17:37
"Аякс - Динамо". Плей-офф квалификации Лиги чемпионов: анонс матча, где смотреть, котировки букмекеров
17:34
Киев разрабатывает план по предупреждению подтоплений - Кличко
17:14
Россия предложила Украине обмен экипажей "Норда" и "ЯМК-0041"
16:50
Путин дал Меркель обещание по транзиту газа через Украину
16:37
В Киев впервые приедут Imagine Dragons: где и когда состоится концерт Видео
16:13
"Кризис в Украине изрядно заморозился": у Путина прокомментировали условие Трампа по снятию санкций
16:03
В Госпогранслужбе рассказали, сколько кораблей россияне задержали в Азовском море Видео
15:54
Украина потеряла свою независимость. Два условия, которые могут ее спасти мнение
15:45
"Хотел заменить голову". СМИ узнали о жутком убийстве в Лукьяновском СИЗО
15:38
СМИ узнали о заморозке формата "Волкер - Сурков"
15:20
В России назвали условие, при котором Сенцова будут кормить принудительно Видео
15:12
В Одессе коп на служебном авто насмерть сбил пешехода Видео
15:11
Военный парад в Киеве - за и против: Юрий Касьянов vs Сергей Марченко
15:03
"Нереальная Тина": Кароль восхитила элегантным красным нарядом Видео
15:00
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на последние выходные лета
14:52
Меладзе объяснил, зачем ему понадобилось гражданство Грузии
14:36
Госдолг Украины: каждый житель страны "попал" на $1,8 тыс.
14:20
В День независимости выпуск ТСН проведут шесть ведущих из шести городов одновременно
14:06
Стало известно, сколько платят за доносы в России
14:02
Олег Сенцов может умереть в любую минуту - Le Monde Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять