Украинцам грозит полное исчезновение: опубликовано видео

Население Украины уменьшается ежедневно / Reuters

Граждане Украины могут полностью исчезнуть, как нация, поскольку после распада Советского Союза население страны сократилось до 42 миллионов человек.

"На сто родившихся на Украине приходится сто сорок умерших. Умирает столько же граждан страны, сколько живет в Хмельницком, Сумах или Черновцах", - сообщает телеканала "1+1" в программе "Украина в цифрах".

Журналисты отмечают, что за годы независимости население страны сократилось с 52 миллионов граждан до 42 миллионов. Неутешительная статистика свидетельствует, что Украина потеряла 10 миллионов человек и это больше, чем погибло за годы Второй Мировой войны. На 100 рожденных украинцев умирает около 140 человек. За год Украина лишается населения целого областного города.

Каждый день в Украине по разным причинам умирает около 1,5 тысячи граждан. Среди наиболее распространенных причин смерти – сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Международные организации убеждены, что украинцев еще меньше – около 35 миллионов. Прояснить ситуацию может перепись населения, однако власть ежегодно откладывает ее, чтобы не портить себе предвыборные дивиденды.

Напомним, демограф констатировала, что, исходя из общемировых демографических тенденций, сокращение численности населения Украины в последние десятилетия было "неминуемым".