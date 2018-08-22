Гройсман рассказал, почему сумма внешнего долга катастрофична для Украины

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Премьер Владимир Гройсман заявил о том, что новые финансовые заимствования украинским властям приходиться делать для того, чтобы полностью расплатиться с государственным долгом, скопившимся за все предыдущие годы.

С таким заявлением чиновник выступил во время очередного заседания Кабинета министров в среду, 22 выгуста, сообщает портал "УП". По словам Гройсмана, с 2005 по 2013 год "супер-профессионалы побили рекорды" и увеличили государственный долг с 12,5 млрд до 60 млрд долларов США.

Премьер отметил, что почти полсотни дополнительных миллиардов - "катастрофическая сумма для Украины".

"Что такое 50 миллиардов дополнительно? Это триллион миллиардов гривен. За эти деньги, что они набрали, страна может полтора года жить совершенно без уплаты каких-либо налогов. Куда они их дели?", - сказал Гройсман.

Кроме того, глава Кабмина рассказал, что на обслуживание долга каждый год расходуется 130 миллиардов гривен из госбюджета. "То есть, для чего нам нужно дальнейшее заимствование? Для того, чтобы возвращать долги, но, с другой стороны, нам необходим рост экономики", - пояснил Гройсман.

Он добавил, что во времена экс-премьера Арсения Яценюка состоялась реструктуризация долга с 60 до 55 млрд, но потом снова "пришлось его немножко нарастить, чтобы обслуживать".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате увеличения госдолга Украины каждый житель страны "попал" на 1,8 тысячи долларов США.