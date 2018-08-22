После гибели полицейского в Харькове Нацполиция создаст бронегруппы быстрого реагирования

Фацевич пообещал, что копов перевооружат и переоснастят / volynpost.com

После инцидента у Харьковского горсовета, когда в результате произошедшей между нарядом полиции и пьяным эк-военным перестрелки погиб патрульный полицейский Дмитрий Кириенко, полицию решено переоснастить; теперь полицейским выдадут армейские бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич. По его словам, вооруженных автоматами полицейских сведут в так называемые "бронегруппы", которые будут реагировать на те вызовы, где есть угроза жизни людей. Комментируя гибель полицейского Фацевич отметил, что сейчас проводится проверка действий полицейских, сообщает харьковское издание NewsRoom.

"Но я могу сказать, что Дмитрий делал все, чтоб сохранить жизнь граждан", - заключил замглавы НПУ.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в центре Харькова — возле горсовета — злоумышленник устроил стрельбу.

По данным полиции, был ранен охранник горсовета и один из прибывших на место происшествия копов, который позже скончался в больнице.

По предварительным данным, неизвестный сделал около десяти выстрелов в дверь здания, ранил охранника, зашел в помещение и оттуда стрелял по копам.

Подробнее об инциденте читайте в материале "Главреда" "Стрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступлении".