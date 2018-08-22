Дружба народов утонула в фекалиях: на киевском бульваре Дружбы народов прорвало канализацию, фото

Дерьмопотоп в Киеве весело затопил часть улицы / dtp.kiev.ua

В центре Киева на бульваре Дружбы Народов произошел неприятный инцидент - прорвало канализацию, после чего по улице весело поплыли самые настоящие фекальные реки, затапливая ее.

"В центре Киева на Дружбы Народов прорвало канализацию. Все тонет в фекалиях, запах неимоверный. Все везде залило и начало лить в метро", - рассказывает очевидец, сообщает dtp.kiev.ua. Издание также опубликовало соответствующие фото.

/ dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве после мощного ливня, обрушившегося на город в субботу вечером, 18 августа, на улице Антоновича (в районе метро "Олимпийская") провалилось дорожное покрытие.