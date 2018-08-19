Ливень в Киеве затопил археологические раскопки на Почтовой

Музей на Почтовой площади уже не впервые за август затапливается из-за ливня / Константин Богатов/Фейсбук

В результате прошедшего в Киеве мощного ливня в субботу, 18 августа, опять пострадали археологические раскопки под Почтовой площадью на Подоле - подземелье залило просто рекордным количеством воды.

С утра ее откачивали работники коммунального предприятия.

"Залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Так сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, что стекают по стенам – в том месте, где вода уже нашла проход при аварии", - сообщила в своем Facebook активистка, которая стала свидетелем происшествия.

Вместе с тем депутат Киевского городского совета Константин Богатов заявил, что-де экскурсиям в музей это событие нисколько не помешало.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему Киев затапливает после каждого дождя"Несмотря ни на что, экскурсии в музей на Почтовой продолжаются. Людям настолько интересно, настолько важно это видеть, что ответ "там мокро, там грязно" – их не останавливает", - написал он в соцсетях.

Напомним, в Киеве после мощного ливня, обрушившегося на город в субботу вечером, 18 августа, на улице Антоновича (в районе метро "Олимпийская") провалилось дорожное покрытие.