"Вокруг кружат метеоакулы": синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся ливни

Киев накрыли мощные ливни / УНИАН

Киев постепенно покидает очаг ливней и гроз, которые накануне накрыли столицу Украины.

Однако в ближайшие дни остается опасность, что даже из небольшого облака, может развиться мощный ливень, гроза, град и даже шквал, написала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Очаг ливнево-грозовой уже отходит от Киева. Однако вокруг еще кружат метеоакулы", - отметила она.

Напомним, ранее Диденко рассказала, как по облакам спрогнозировать погоду.