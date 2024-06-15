Украина массово уничтожает российскую ПВО: в Bild раскрыли противоречивую стратегию

Для Украины уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем удерживать небольшие села на Донбассе, заявил Юлиан Рёпке.

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ВСУ меняют стратегию под F-16 / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вооруженные силы Украины меняют стратегию на фронте перед прибытием истребителей F-16. Украинские защитники сосредотачиваются на уничтожении российской противовоздушной обороны. Об этом пишет аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, удары по российским ПВО, в частности ЗРК "Бук-М2" и радиорелейному комплексу связи Р-416ГМ "Гранит-М" стали ежедневной практикой. Ранее ВСУ также поразили несколько комплексов С-300 и С-400 в Крыму и приграничных областях России.

"По мнению Рёпке, почти ежедневные удары по российской ПВО - часть новой стратегии Украины, рассчитанной на прибытие истребителей F-16 на фронт осенью или зимой. Для Киева уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем удерживать небольшие деревни на Донбассе. Если у Украины появится преимущество в воздухе, их можно будет освободить", - отметили в Bild. видео дня

Экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил Bild, что Украина активно готовится к использованию своих Су-24, оборудованных британскими и французскими крылатыми ракетами, а также введению F-16. Для этого защитники применяют диверсионные операции, специальные действия и высокоточное оружие для уничтожения радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны РФ. В то же время Рёпке определил слабые стороны новой стратегии ВСУ.

"Во-первых, у России сотни систем ПВО. На данный момент уничтожено максимум треть из них. Во-вторых, окончательного срока и плана ввода в бой F-16 до сих пор нет", - пояснил аналитик.

Что известно о С-400 / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ усилили свою огневую мощь после получения военной помощи от США, однако этого все еще недостаточно, чтобы остановить наступление российских оккупантов. Самолеты F-16 позволят Украине получить преимущество в воздухе.

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись в направлении Часового Яра (возле Калиновки) и на Покровском направлении (возле Яснобродовки и к югу от Новопокровского). В то же время враг отступил в Серебрянском лесничестве на Луганщине и в Клещеевке возле Часового Яра, сообщает Deep State.

Также армии РФ осталось семь километров до перерезания основного пути снабжения ВСУ на Донбассе - трассы T0504. Эксперт BILD Юлиан Рёпке рассказал, что российские войска наступают на северо-запад от Очеретино, почти захватив село Новоалександровка.

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