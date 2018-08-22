В "ДНР" разоружили батальон Прилепина

Батальон Прилепина больше не существует / kp.ru

На контролируемых пророссийскими террористами территориях Донбасса ликвидировали "батальон" российского писателя-террориста Захара Прилепина.

"Если у тебя оружие в руках — ты должен быть в армии и воевать. А не сидеть в гостинице в центре Донецка, нюхать фен, селфиться и рассказывать случайным тёлочкам, какой ты крутой", - сообщил так называемый "экс-представитель" "МИД ДНР в России" Константин Долгов, сбежавший сейчас в РФ.

Долгов объяснил, что "прилепинцам" предложили добровольно сдать оружие, однако те отказались, поэтому разоружали их "добровольно-принудительно". Сам Прилепин удрал в РФ.

Читайте такжеВолонтер опубликовал списки боевиков из "потешного батальона Прилепина""Оружие должно остаться только у "корпуса", "МВД" и "МГБ". И никаких "личных охран", состоящих из вчерашних стриптизёров и неврастеников", — заявид Долгов.

По информации телеграм-канала "Донецкий абориген", ситуация получила продолжение в гостинице "Прага".

"Расположение окружили, всех находящихся внутри задержали для проведения опроса и разбирательства согласно имеющимся материалам, ну и получении новых. Из батальона было вывезено все имеющееся вооружение и БК (в целом вышло порядка восьми камазов)", — сообщает телеграм-канал.

В батальоне оставалось порядка 50 человек из более трёхсот, все кто не имел негативного прошлого и был чист перед "государством" подали рапорт и перешли в другие "структуры" в течение последних месяцев.

"Наличие личных формирований тяжело вооружённых и не руководствующихся законом, а лишь подминавшиеся узкому кругу лиц постоянно мешали работать остальным "силовым структурам" и "ведомствам", чем сильно понижали уровень правопорядка в "Республике", — указывается в телеграм-канале.

По информации канала, следующими, кого могут разоружить – приближенные к главарю "ДНРовцев" Александру Захарченко – "оплотовцы".

"Сейчас под нож попадают "оплотовские подразделения", приближённый круг Захарченко, и по завершение сего процесса в "Республике" оружие останется только у подразделений корпуса. "Глава" тем временем собирается с поездкой в Осетию на светские раунды, приближённым рассказал о предстоящей там встрече с самим Путиным. Не особо в целом интересуется судьбой боевых братьев. Хотя та же участь в ближайшие дни ожидает и остальные "личные армии", — говорится в сообщении.

Напомним, одиозный российский писатель и пропагандист Захар Прилепин заявил о том, что покидает "пост заместителя командира батальона армии "ДНР"".