В новой песне Вакарчук дразнит президентскими амбициями – Bloomberg

Святослав Вакарчук написал песню с предвыборным обращением между строк / "Телеграф"

В своей новой песне "Сколько нас" лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук завуалировано намекает на свое вероятное участие в грядущих президентских выборах.

"В Украине рок-звезда дразнит сторонников слухами об участии в президентских выборах", — сказано в заголовке статьи агентства Bloomberg.

Авторы статьи предполагают, что Вакарчук может побороться на выборах за президентское кресло.

"Скільки нас. Тих, хто тілом відчуває новий час", "Скільки нас. Тих, у кого дах не зносить від образ", "Нам досить недоправди. Нас нудить штучний сон", - эти слова из песни журналисты расценили, как обращение к избирателям.

"Украинский рокер, чье имя попало в политические рейтинги за год до президентских выборов, выпустил новую песню, которая намекает, что музыкант вот-вот подтвердит слухи о намерении бороться за высший государственный пост", — сказано в тексте.

Напомним, рок-группа "Океан Ельзи" презентовала новый трек "Скільки нас". Музыку и слова песни написал лидер музыкального коллектива Святослав Вакарчук. В анонсе трека музыканты отметили, что не будут описывать, о чем песня.