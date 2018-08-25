"Чисто индийская железная дорога": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд

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В Facebook подняли на смех фото украинского поезда Москва-Херсон, опубликованные пользователем Игорем Димитриевым.

"Вагон поезда Москва - Херсон. Дыры сквозные. Чисто индийская железная дорога. Не хватает только людей с баулами на крыше", - подписал он снимки.

"Украинская железная дорога - "Мы будем в пункте приема раньше, чем ГТС", "Какая экзотика, поезд в один конец?" "Вот почему-то, не смеётся. Все уничтожают суки, на корню", "Недавно провожал человека к молдавскому поезду Москва - Кишинёв, теперь понимаю что зря я сокрушался, оказывается это было не самое дно", - пишут пользователи в комментариях к посту.

16 августа, Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал Омелян.