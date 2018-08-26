"Пусть скажет спасибо, что не задушил". Актер "Сватов" похвастался в Сети избиением жены

Кошелев избил жену из-за сигарет / Фото: Facebook/Вячеслав Кошелев

Известный актер столичного театра и звезда сериала "Сваты-6" Вячеслав Кошелев избил свою жену, и опубликовал снимки ее лица с гематомами на своей странице в Сети.

"И вот как я ее разукрасил, пусть скажет спасибо, что не задушил подушкой, пусть теперь полежит в нейрохирургии, подумает", - написал он в Facebook.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Знакомые, друзья и подписчики резко раскритиковали Кошелева, распространив снимки избитой супруги в Сети.

/ Фото: Facebook

Вячеслав Кошелев работает в Киевском академическом театре на Липках. Соответствующая информация опубликована на сайте театра.

На инцидент обратил внимание народный депутат Борислав Береза, который заявил, что на него должны обратить внимание правоохранительные органы.

/ Фото: Facebook

В комментариях под записью нардепа его коллега Ольга Червакова сообщила, что уже связалась с женщиной на фото.

В тоже время, бывший омбудсмен Валерия Лутковская отметила, что "без желания жертвы разобраться с обидчиком тяжеловато будет".

Продюсер Ирина Вратарева пишет, что "в театре сказали, что человек утратил адекватность. Увы, все считают, что не шутка и найти женщину нужно как можно скорее".

Позже Кошелев удалил все фото и опубликовал сообщение о том, что ему жена мстит за развод. И добавил: "Нефиг бросаться с ножом, когда психуешь!".

/ Фото: Facebook

Пострадавшей супругой Кошелева, как выяснилось, является Елена Савченко. Женщина написала в комментариях, что муж избил ее за сломанные сигареты.

/ Фото: Facebook

Напомним, в Мариуполе группа неизвестных людей в балаклавах напала на участников художественного мероприятия.