В Мариуполе неизвестные в масках напали на участников арт-мероприятия

В Мариуполе вечером 19 августа группа неизвестных людей в балаклавах напала на участников художественного мероприятия.

"Нападавшие ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Они крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия", - сообщает об инциденте в Facebook сообщество Платформа ТЮ.

Отмечается, что 30 молодых одетых в темную одежду и маски напали на участников организации во время выступления молодежной группы. В результате неожиданной атаки пострадали около десяти человек.

Пострадавшие рассказывают, что нападение длилось не более минуты, а затем злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

"На двух из них было замечено футболку Нацкорпуса. Относительно возможного мотива нападения, оставим поиск версий правоохранителям. Надеемся, что наконец третье нападение на наше пространство будет расследовано, поскольку, к сожалению, предыдущие случаи заминались, несмотря на наши старания", – заявили в организации.

На месте инцидента пострадавшим оказывают помощь медики, полиция выясняет подробности происшествия.

Напомним, в Киеве на Троещине, одном из самых неспокойных районов столицы, произошел инцидент - жестоко избили дочь покойного волонтера Сергея Павлова Анастасию.