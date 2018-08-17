За бабушку. В Каменском жестоко избили главврача больницы

Врача избили родственники пациента / УНИАН

В городской больнице №7 Каменского Днепропетровской области 15 августа было совершено групповое нападение на врача.

Как сообщает "aif.ua", заведующего гнойно-септическим отделением избили неизвестные молодые люди в качестве мести за бабушку, которая умерла из-за гангрены.

"Также врач заявил, что видел у одного из них предметы, похожие на нож и пистолет. По данному делу полицией открыто уголовное производство по 296 статье, 4 часть – хулиганство. Сегодня, по подозрению в совершении данного преступления в порядке статьи 208 задержан местный житель 1986 года рождения" - сообщила инспектор мониторинга отдела Каменской полиции Елена Тимченко.

Врач получил телесные повреждения и находится в реанимации. В полиции сообщили, что доктор лечил бабушку с гангреной одного из нападавших, которая умерла вскоре после выписки из больницы.

Отмечается, что инициаторы драки также сняли телесные повреждения и написали заявление в полицию.

Напомним, в Киеве неподалеку от Андреевского спуска несколько агрессивно настроенных парней избили двух молодых людей, мотивировав свой поступок неприязнью к их нетрадиционной ориентации.