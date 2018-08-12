В Крыму зверски избили экс-премьера и бывшего свата Кучмы: опубликовано видео

Франчука грабители связали и жестоко избили / Фото: Крымское информационное агентство.

В аннексированном Крыму избили и ограбили экс-премьер-министра Крыма и отца первого мужа дочери Леонида Кучмы Анатолия Франчука.

Как сообщает Крымское информационное агентство, неизвестные злоумышленники ворвались в дом Франчука, связали его и жестоко избили.

Преступники вскрыли три сейфа, похитив из них крупную сумму денег. По словам Анатолия Франчука, грабители налили какую-то жидкость на тряпку и положили ему на лицо, чтобы он потерял сознание. После того, как он пришел в себя, он был по-прежнему связан по рукам и ногам. Утром его обнаружил его водитель, который пришел на работу.

/ Фото: Крымское информационное агентство

/ Фото: Крымское информационное агентство

"Из сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота, которое принадлежало умершей 5 лет назад жене", - рассказал потерпевший.

Напомним, участник фрик-группы "Хамерман уничтожает вирусы" Владимир Пахолюк заявил, что стал жертвой ограбления во время фестиваля Atlas Weekend.