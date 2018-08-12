«Ну че, пид*ры». В Киеве двух парней зверски избили из-за ориентации

Парней избили из-за нетрадиционной ориентации / intertat.ru

В Киеве неподалеку от Андреевского спуска 11 августа несколько агрессивно настроенных парней избили двух молодых людей, мотивировав свой поступок неприязнью к их нетрадиционной ориентации.

«Их было 5 или 6 человек, я плохо помню. Помню, что на одном была балаклава и был пистолет в руках – надеюсь, фейковый. Убежать мы не могли – пистолет был направлен на меня, а дорогу они перегородили. Саму драку я плохо помню. Кого-то бил, кто-то бил меня, все свидетельства — это травмы», - сообщил в Facebook один из пострадавших Никита Панарин.

/ Фото: Facebook/Никита Панарин

/ Фото: Facebook/Никита Панарин

Избитый парень констатировал, что получил сотрясение мозга, а также синяки и ссадины, ушиб грудной клетки и носа. Пострадавшие сняли побои и обратились в полицию, однако не верят в торжество правосудия.

«Никакой паники, только позитивный настрой на выздоровление. Все точно будет хорошо. Мы живы и почти здоровы. Если причина этой ненависти – то, что я «защищаю мужиков в платьях» – окей. Значит, кажется, я все делаю правильно. Буду защищать и мужиков в платьях, и голых женщин, и плохо одетых детей», - написал Панарин.

Пострадавшие парни считают, что из данной драки вышли «вышли достойно».

Напомним, нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук после эфира на телеканале NewsOne начал бурно выяснять отношения с депутатом от БПП Сергеем Лещенко. Конфликт закончился дракой, в которой Лещенко был избит клюкой Мосийчука.