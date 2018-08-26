В Ровно таксист расстрелял пассажиров

Пресс-служба Нацполиции

В субботу вечером в Ровно местный таксист открыл огонь по двум пассажирам из травматического пистолета.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, инцидент произошел около 22.30 на улице Данилы Галицкого.

Конфликт возник между водителем такси и двумя его пассажирами. В ходе потасовки 48-летний достал травматический пистолет и после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь по пассажирам.

В результате 30-летнего жителя Ровно госпитализировали с ранением грудной клетки. Его жизни ничто не угрожает.

Уголовное дело открыто по статье "Хулиганство" (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины). (хулиганство). Отмечается, что право на ношение оружия у таксиста имеется.

Ранее сообщалось, что в Ровно трое футболистов местного клуба "Верес", будучи нетрезвыми, избили таксиста, отказавшись заплатить за проезд.