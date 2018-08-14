Пьяные футболисты ровненского "Вереса" избили таксиста

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Ровно трое футболистов местного клуба "Верес", будучи нетрезвыми, избили таксиста, отказавшись заплатить за проезд.

После обращения таксиста в полицию нападавших задержали.

"(Двоих) 21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в пресс-службе полиции.

Позже выяснилось, что злоумышленники являются игроками "Вереса" - Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин.

Руководство "Вереса" заявило о расторжении контрактов с футболистами "за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и попытку скрыть свое участие в инциденте".

В Ровно в субботу, 11 августа, полицейские задержали участников дрифта, при этом пострадали трое правоохранителей.